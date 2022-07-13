Ипотека

Найден способ снизить ставку по ипотеке. Надо полностью убрать бумагу

Переход на электронную закладную и отказ от бумажного документооборота может снизить ставку по ипотеке примерно на 1 п.п.. Так считает Минфин.

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Многие банки уже давно перешли на выдачу ипотеки через электронную закладную. При такой регистрации сделки банки делают скидки.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева это стало большим достижением.

Моисеев уверен, что если полностью убрать бумагу, то конечную ставку по ипотеке можно снизить где-то на 1 п.п. Но это не относится к льготным программам.

Об этом сообщил РБК.

Ранее мы писали о том, для сохранения клиентов Сбер сначала одобряет заявку, а потом повышает первый взнос по уже одобренным заявкам на ипотеку с 15-20% до 35%  и о том, что Минстрой против отмены ипотеки с господдержкой на студии и однушки.

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