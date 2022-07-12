Ипотека

Сбербанк на ходу меняет условия по одобренным ипотекам и называет это «индивидуальным подходом» к клиенту

Клиенты Сбера пожаловались на повышение первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку с 15-20% до 35%. В банке говорят, что одобряли заявку, чтобы сохранить клиентов.

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Не менее тысячи отзывов с жалобами появилось на сайте «Банки.ру». Об этом пишет «Коммерсант». Несмотря на то, что банк имеет право менять условия до выдачи кредита, тем не менее эксперты считают такую практику недобросовестной.

Заемщик к моменту сообщения банка о новых условиях уже понес расходы на оформление ипотеки. Из-за этого многие не хотят отказываться от получения займа. При этом справиться в возросшими расходами могут далеко не все.

Так, клиенты Сбербанка сообщают, что при оформлении ипотечного займа предоставили банку все необходимые для проверки документы. Многие внесли залог продавцу, оплатили оценку недвижимости и услуги риэлтора, понесли другие расходы, но суммы в 35% от стоимости на внесение первоначального взноса у них просто нет.

В Сбербанке объяснили свое решение по увеличению взносов «индивидуальным подходом» к каждому клиенту: вместо того, чтобы при подозрении на неплатежеспособность отказать заемщику, банк просто поднимает взнос.  

Авторы жалоб уверяют, что в их материальном положении изменений с момента подачи заявки не происходило.

 

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