НДФЛ

При проверке вычетов по НДФЛ налоговики часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это

Оформить имущественный и инвестиционный налоговые вычеты можно в упрощенном порядке. И в этом случае ИФНС должна запрашивать документы только в крайне редком случае.

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Напомним, упрощенный порядок дает право оформить вычет без декларации по предзаполненному заявлению. Это возможно при покупке жилья в ипотеку или размещении денег на ИИС. Важное условие – расходы должны быть через банк, который включен в перечень.

На деле налоговики неправомерно (избыточно) требуют у налогоплательщиков пояснения и документы. На это обратила внимание ФНС в письме от 01.07.2022 № БС-4-11/8329@.

Например, иногда в упрощенном вычете отказывают, потому что человек уже сдал 3-НДФЛ. Но налоговики все равно зачем-то запрашивают документы в рамках упрощенного вычета.

Кроме того, у людей требуют документы о собственности на жилье, договор купли-продажи, справку о выплаченных процентах. Но все эти документы и так поступают в ИФНС в рамках обмена (от банков).

Также просят заявление о распределении расходов между супругами. ФНС считает, что это лишнее. Банки и брокеры направляют данные в ФНС с согласия клиента. А значит, супруги уже договорились между собой по поводу вычета.

Еще иногда идут отказы в получении остатка имущественного вычета, или запросы документов по остатку. Это надо исключить, заявляет ФНС.

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Запрашивать иные документы, кроме как о зачислении денег на ИИС, налоговая не вправе

При проверке декларации нужны только документы о факте зачисления денег на ИИС. Больше ничего налоговая запрашивать не должна, так как располагает сведениями об ИИС от налоговых агентов.

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