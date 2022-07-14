При проверке вычетов по НДФЛ налоговики часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это

Напомним, упрощенный порядок дает право оформить вычет без декларации по предзаполненному заявлению. Это возможно при покупке жилья в ипотеку или размещении денег на ИИС. Важное условие – расходы должны быть через банк, который включен в перечень.

На деле налоговики неправомерно (избыточно) требуют у налогоплательщиков пояснения и документы. На это обратила внимание ФНС в письме от 01.07.2022 № БС-4-11/8329@.

Например, иногда в упрощенном вычете отказывают, потому что человек уже сдал 3-НДФЛ. Но налоговики все равно зачем-то запрашивают документы в рамках упрощенного вычета.

Кроме того, у людей требуют документы о собственности на жилье, договор купли-продажи, справку о выплаченных процентах. Но все эти документы и так поступают в ИФНС в рамках обмена (от банков).

Также просят заявление о распределении расходов между супругами. ФНС считает, что это лишнее. Банки и брокеры направляют данные в ФНС с согласия клиента. А значит, супруги уже договорились между собой по поводу вычета.

Еще иногда идут отказы в получении остатка имущественного вычета, или запросы документов по остатку. Это надо исключить, заявляет ФНС.