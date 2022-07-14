УСН

Если ИП на УСН был работодателем в начале года, то до конца года уменьшать налог на взносы можно только на 50%

После увольнения последнего сотрудника ИП все равно до конца года не сможет на 100% уменьшать свой налог по УСН на свои фиксированные взносы.

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ИП, у которых есть работники могут уменьшить налог по доходной УСН на взносы не более чем на 50%. ИП без работников могут уменьшать налог вплоть до 100%.

Наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации» поинтересовалась, как считать налога, если ИП прекратил быть работодателем во 2 квартале.

Эксперт Надежда Камышева пояснила, что налог не считается поквартально.

Налоговым периодом для налога по УСН является год, а отчетными периодами — 1 квартал, полугодие, 9 месяцев.

Если ИП остался без сотрудников в апреле, речь идет о полугодии (с 01.01 по 30.06). В этот период работники были. А значит, уменьшать налог можно не более чем на 50%.

То есть до конца года ИП будет считаться выплачивающим доход физлицам и не сможет уменьшать налог более, чем на 50%.

Такое разъяснение есть в письме Минфина от 27.03.2020 № 03-11-11/24497.

При этом имеют значение именно фактические выплаты в адрес физлиц, а не формальная регистрация ИП в качестве работодателя (сейчас такая регистрация есть только в ФСС).

Если ИП в 2022 году выплат не производит, но до сих пор числится в ФСС как работодатель, право уменьшать налог на 100%, а не на 50%, у него есть.

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