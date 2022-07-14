Минпроторг вернул льготы по лизингу и автокредитованию. Выгодней всего купить машину на Дальнем Востоке

По новым условиям для физлиц:
- скидка на аванс по кредиту удваивается — с 10% до 20% от стоимости автомобиля;
- для жителей Дальнего Востока скидка составит 25%;
- максимальная цена машины, которую можно купить по программе, выросла с 1,5 млн руб. до 2 млн руб.
Купить со скидкой можно только отечественный автомобиль марок Lada, УАЗ или ГАЗ. При этом стоимость не должна превышать 2 млн руб.
С сентября со скидкой 35%, но не более 925 тыс. руб., по программе можно купить электромобиль Evolute.
По программе льготного лизинга скидка составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей.
Взять в лизинг по программе можно только легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили марок УАЗ, Lada, ГАЗ, «Камаз», «Урал».
Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что бизнес сможет выкупить лизинговое имущество досрочно без штрафов и пени.