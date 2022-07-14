Минпроторг вернул льготы по лизингу и автокредитованию. Выгодней всего купить машину на Дальнем Востоке

По новым условиям для физлиц: скидка на аванс по кредиту удваивается — с 10% до 20% от стоимости автомобиля;

для жителей Дальнего Востока скидка составит 25%;

максимальная цена машины, которую можно купить по программе, выросла с 1,5 млн руб. до 2 млн руб.

Купить со скидкой можно только отечественный автомобиль марок Lada, УАЗ или ГАЗ. При этом стоимость не должна превышать 2 млн руб.

С сентября со скидкой 35%, но не более 925 тыс. руб., по программе можно купить электромобиль Evolute.

По программе льготного лизинга скидка составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей.

Взять в лизинг по программе можно только легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили марок УАЗ, Lada, ГАЗ, «Камаз», «Урал».

Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что бизнес сможет выкупить лизинговое имущество досрочно без штрафов и пени.