Кредитование

Минпроторг вернул льготы по лизингу и автокредитованию. Выгодней всего купить машину на Дальнем Востоке

Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга. Общий бюджет - 20,7 млрд рублей. Планируется продать около 80 тыс. машин до конца года.

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По новым условиям для физлиц:

  • скидка на аванс по кредиту удваивается — с 10% до 20% от стоимости автомобиля;
  • для жителей Дальнего Востока скидка составит 25%;
  • максимальная цена машины, которую можно купить по программе, выросла с 1,5 млн руб. до 2 млн руб.

Купить со скидкой можно только отечественный автомобиль марок Lada, УАЗ или ГАЗ. При этом стоимость не должна превышать 2 млн руб.

С сентября со скидкой 35%, но не более 925 тыс. руб., по программе можно купить электромобиль Evolute.

По программе льготного лизинга скидка составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей. 

Взять в лизинг по программе можно только легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили марок УАЗ, Lada, ГАЗ, «Камаз», «Урал».

Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 тыс. рублей.

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