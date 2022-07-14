Инвестдайджест. На Мосбирже продолжается снижение. Рубль замедлил укрепление

📊 В среду индекс МосБиржи третий день подряд демонстрировал снижение. К концу торгов потерял 2,82%. Рынок находится под давлением, так как ухудшились условия для компаний-экспортёров из-за укрепления рубля.

🇷🇺 В среду рубль снова укрепился — более чем на 1%, почти до 58 за доллар. Как полагают аналитики SberCIB Investment Research, сегодня рубль может преодолеть отметку 58 за доллар, однако значительное его укрепление маловероятно.

🛢 Котировки Brent утром несущественно растут. Целью является отметка $100,5 за баррель. В четверг котировки нефти снова могут приблизиться к $102–103 за баррель из-за сохраняющегося дефицита предложения.

💼 В среду доходность краткосрочных ОФЗ снизилась на 2–3 б. п., а более длинных — выросла на 2–5 б. п. Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию 0,03%.

По материалам СберИнвестиции