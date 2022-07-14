Санкции 2022

TikTok не будет открывать доступ для россиян. Информация о снятии ограничений оказалась ложной

Ранее телеканал «360» со ссылкой на собственный источник заявил, что соцсеть снимет все ограничения на работу в России с 27 сентября.

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Социальная сеть TikTok не планирует в ближайшее время снимать ограничения на работу в России. Размещать видео российские пользователи по-прежнему не могут. Об этом стало известно ТАСС.

В пресс-службе платформы подтвердили, что в сервисе TikTok «нет и в настоящее время не планируется изменений».

Телеканал «360» в своем Telegram-канале отметил, что получил информацию в приватной беседе от неназванного источника.

Платформа TikTok была заблокирована из-за закона о фейках о российской армии. Пользователи из России не могут просматривать ролики из других стран.

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