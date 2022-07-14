Обзоры для бухгалтера

Дата акта сверки не имеет значения для срока давности возврата переплаты

Срок давности для возврата переплаты налога считается с последней даты платежа. Акт сверки и справка расчетов с бюджетом не подтверждают дату переплаты. Так сказал суд.

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Факт налоговой переплаты подтверждали акт сверки и справка о состоянии расчетов. Налогоплательщик считал, что срок нужно считать с даты сверки.

Однако налоговая отказала организации в возврате переплаты. Дата возникновения переплаты считается с даты последнего платежа, а не с даты составления акта сверки и справки расчетов. Значит, трехлетний срок обращения за возвратом истек.

От даты составления акта сверки не отсчитывают срок давности для обращения в суд.

Так сказал суд в Постановлении АС Московского округа от 16.06.2022 по делу № А40-207304/2021 и тоже отказал в возврате.

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