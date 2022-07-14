ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ С 2023 года будет единый счет для налогов, единые даты для отчетов и уплаты

Единый налоговый счет заработает с 2023 года. Он будет обязательным для всех. Больше никаких КБК в платежках указывать будет не надо.

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Опубликован федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ с поправками в НК.

Платить налоги надо будет до 28 числа, сдавать отчеты — до 25 числа (с прежней периодичностью).

Таблица по срокам для УСН — здесь.

По НДФЛ будут свои нюансы. Платить налог надо будет 28 числа по удержаниям с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.

Таблица по срокам уплаты НДФЛ — здесь.

Надо будет сдавать в ИФНС новые отчеты об авансовых платежах (уведомления).

Налоговики обещают, что после перехода на ЕНС вернуть переплату по налогам можно будет за 1 день.

О преимуществах ЕНС налоговики поведали в письме от 29.04.2022 № КЧ-4-8/5395@.

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