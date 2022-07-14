Многодетным продлят компенсацию на ипотеку

Напомним, что сейчас такая компенсация положена семьям, в которых третий ребенок или последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года .
Закон продлил действие разовой выплаты до конца 2023 года.
Размер компенсации от государства составит 450 тысяч рублей.
Полученными деньгами можно будет полностью или частично погасить можно будет ипотеку, взятую до 1 июля 2024 года.
Ранее мы писали, что на поддержку от государства могут рассчитывать при приобретении в ипотеку студий и однушек и о том, что стоимость ипотеки не может превышать среднерыночную более чем на треть.