Если у вас принудительно изъяли недвижимость, налог будет, пока в ЕГРН не внесут данные о прекращении собственности

Разъяснение по поводу имущественных налогов от кадастровой стоимости ФНС дала в письме от 13.07.2022 № БС-4-21/8943@.

Принудительное изъятие у собственника земельного участка — это основание для прекращения его налогообложения с даты госрегистрации прекращения права собственности на участок. Данные о прекращении налоговики получают из Росреестра.

По налогу на имущество физлиц ситуация аналогичная. Пока собственность оформлена, налог будет. Как только в ЕГРН появится запись о прекращении собственности, прекратится и начисление налога.

Отметим, что с автомобилями ситуация иная. При изъятии авто налог прекращается с 1-го числа месяца, в котором оно изъято. Но автовладелец должен подать заявление в ИФНС. Об этом читайте здесь.