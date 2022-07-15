Налог на имущество физических лиц

Если у вас принудительно изъяли недвижимость, налог будет, пока в ЕГРН не внесут данные о прекращении собственности

Земельный налог начисляют, если у человека есть в собственности земельный участок. И пока эта собственность оформлена, есть запись в реестре недвижимости (ЕГРН), налог будут начислять, даже если участок уже изъяли.

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Разъяснение по поводу имущественных налогов от кадастровой стоимости ФНС дала в письме от 13.07.2022 № БС-4-21/8943@.

Принудительное изъятие у собственника земельного участка — это основание для прекращения его налогообложения с даты госрегистрации прекращения права собственности на участок. Данные о прекращении налоговики получают из Росреестра.

По налогу на имущество физлиц ситуация аналогичная. Пока собственность оформлена, налог будет. Как только в ЕГРН появится запись о прекращении собственности, прекратится и начисление налога.

Отметим, что с автомобилями ситуация иная. При изъятии авто налог прекращается с 1-го числа месяца, в котором оно изъято. Но автовладелец должен подать заявление в ИФНС. Об этом читайте здесь.

Налог на имущество физических лиц

Если у вас принудительно изъяли недвижимость, налог будет, пока в ЕГРН не внесут данные о прекращении собственности

Земельный налог начисляют, если у человека есть в собственности земельный участок. И пока эта собственность оформлена, есть запись в реестре недвижимости (ЕГРН), налог будут начислять, даже если участок уже изъяли.

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