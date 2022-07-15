Инвестиции

Инвестдайджест. На Мосбирже опять снижение. Рубль остается стабильным

На торгах в Москве стабильные показатели, рубль останется на уровне 58 за доллар.

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📊 Индекс МосБиржи снизился вчера на 0,5%. В сравнении с падениями на предыдущих сессиях показатель является нормальным. Инвесторы не спешат с покупками на фоне обсуждения в ЕС новых антироссийских санкций, дешевеющей нефти и всё ещё крепкого рубля.

🇷🇺 Четверг рубль завершил укреплением, но после сообщений о том, что Минфин предложил правительству новые параметры бюджетного правила, вернулся на отметку выше 58. Как считают аналитики SberCIB Investment Research, в пятницу рубль останется около 58 за доллар.

🛢 Утром Brent торгуется по цене $100 за баррель. Дефицит предложения нефти сохраняется, в Шанхае наметилось снижение заболеваемости COVID-19. Вероятно, сегодня котировки снова начнут расти и могут дойти до $102–103 за баррель.

💼 В четверг доходности ОФЗ снизились на 1–4 б. п. вдоль всей длины кривой. Этому способствовали опубликованные накануне данные по недельной дефляции в России.

По материалам СберИнвестиции

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💰Возмещение судебных расходов в суде

Мероприятия

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