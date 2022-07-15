Общество

О пассивном доходе мечтает большинство работников, показал опрос

В основном его источником выступают проценты от вкладов, акций и ценных бумаг.

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Это говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Есть на что прожить без работы 23% опрошенных, а 77% россиян признались, что живут на то, что заработают.

Дополнительный пассивный заработок россиянам приносят:

  • в 51% случаев вклады и счета (58% мечтают об этом);
  • в 31% сдача в аренду недвижимости (47% хотели бы последовать их примеру);
  • в 12% вознаграждения за использование патентов на изобретение (18% мечтают об этом);
  • в 9% прибыль дают инвестиции в бизнес (21% хотел бы также зарабатывать);
  • в 9% поддерживает аренда техники и оборудования (8% опрошенных хотят последовать этому примеру).

Однако 88% респондентов признались, что им не хватает основной зарплаты и они не отказались бы от дополнительных источников заработка. 39% опрошенных не хватает зарплаты даже на основные нужды, а 38% «с трудом сводят концы с концами».

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