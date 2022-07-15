Контролируемые сделки

Повышены пороги контроля Росфинмониторинга за сделками

Теперь со стороны Росфинмониторинга будут отслеживаться сделки более 1 млн рублей. Ранее под контроль попадали контракты суммой от 600 тысяч рублей. Закон подписал президент РФ.

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Документ публикует официальный портал правовой информации.

Также повышается с 3 млн. до 5 млн. порог операций с наличными или безналичными деньгами в случае, если речь идет о сделках с недвижимостью.

Кроме того, по данному закону Росфинмониторинг после согласования с ЦБ имеет право определять операции с подконтрольными денежными средствами или иным имуществом. Ранее такой был перечень закрытым.

О намерении поднять пороги данных операций в конце мая заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что действующие пороговые суммы были установлены очень давно.

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