Повышены пороги контроля Росфинмониторинга за сделками

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Также повышается с 3 млн. до 5 млн. порог операций с наличными или безналичными деньгами в случае, если речь идет о сделках с недвижимостью.

Кроме того, по данному закону Росфинмониторинг после согласования с ЦБ имеет право определять операции с подконтрольными денежными средствами или иным имуществом. Ранее такой был перечень закрытым.

О намерении поднять пороги данных операций в конце мая заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что действующие пороговые суммы были установлены очень давно.

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