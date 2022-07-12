Декретница не сможет уйти в ежегодный отпуск. Для этого нужно выйти из декрета

Работник имеет право на ежегодный отпуск.

Но если работница уже находится в отпуске по уходу за ребенком с получением пособия и работает неполный день, то она не может пойти в ежегодный отпуск. Для этого надо прервать отпуск по уходу за ребенком.

Использовать два и более отпуска одновременно нельзя.

Так сказал Верховный Суд в Постановлении от 28.01.2014 N 1 и сообщил Минтруд в письме № 14-2/ООГ-8519 от 25.10.2018.

Кроме того, Роструд пояснил, что отпуск без содержания сотрудница тоже не может оформит, если она работает, находясь в отпуске без содержания.