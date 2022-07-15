«Мир» пришел в Южную Корею

Картой платежной системы «Мир» можно оплатить покупки в некоторых устройствах платежной системе BC Card в Южной Корее. Но наличные снять пока нельзя.

Версия для печати

Транзакции обеспечивает крупнейшая эквайринговая компания BC Card. С картами «Мир» уже работают 18 тысяч POS-терминалов в магазинах товаров повседневного спроса CU.

Но снять наличные деньки с карты «Мир» в Южной Корее не получится.

Об этом сообщил Интерфакс.

Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт «Мир» прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой.

Об интеграции платежных систем «МИР» и Shetab  уже договорились с Ираном. А Компания Apple сообщила, что удалит карты «Мир», которые загрузили в нее до запрета.

Маркетинг

Бизнес получили доступ к данным системы маркировки и пообещал работать «точно в срок»

Теперь предприниматели смогут получить полную информацию о статусе товаров и операциях с ними, точках продаж и средних ценах по регионам через систему маркировки «Честный знак».

Повышение квалификации

Малый и средний бизнес

💣 Попасть в реестр МСП будет сложнее

В реестре малого и среднего бизнеса много самозванцев. Сейчас туда попадают некоторые компании, которые по факту никакие и не малые, и не средние, а очень даже крупные. Так считает Центробанк. Там решили пересмотреть критерии для реестра.

Больничные

ФСС не понимает, как можно работать во время лечения и отказывается оплачивать больничный

Сотрудники, которые работают на нескольких работах, оказались в неоднозначной ситуации. ФСС не хочет оплачивать больничный по основной работе, если по совместительству он не оплачивается. То есть, или все, или ничего.

Мероприятия

Разместить
Отчетность в ЦЗН

В каких случаях нужно предоставлять в службу занятости сведения о работниках на удаленке

Законодательством установлены случаи, когда работодатель обязан предоставлять в службу занятости сведения о персонале. С недавнего времени поводов для подачи данных стало больше, и связаны они с дистанционными работниками.

Контролируемые сделки

Банки будут контролировать сделки на сумму от 1 млн и выше. Путин подписал закон о повышении порога

Теперь со стороны Росфинмониторинга будут отслеживаться сделки более 1 млн рублей. Ранее под контроль попадали контракты суммой от 600 тысяч рублей. Закон подписал президент РФ.

Читать еще