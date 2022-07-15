«Мир» пришел в Южную Корею

Транзакции обеспечивает крупнейшая эквайринговая компания BC Card. С картами «Мир» уже работают 18 тысяч POS-терминалов в магазинах товаров повседневного спроса CU.
Но снять наличные деньки с карты «Мир» в Южной Корее не получится.
Об этом сообщил Интерфакс.
Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт «Мир» прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой.
Об интеграции платежных систем «МИР» и Shetab уже договорились с Ираном. А Компания Apple сообщила, что удалит карты «Мир», которые загрузили в нее до запрета.