Трудовые отношения

Теперь работу можно найти прямо на «Клерке». Мы открыли раздел вакансий

Для бухгалтеров и других финансовых специалистов, ищущих работу, на «Клерке» заработал новый сервис «Вакансии».

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Для того чтобы опубликовать вакансию нужно зарегистрироваться на «Клерке» и заполнить форму, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

После модерации ваша вакансия появится не только на сайте, но и в Telegram: на канале Бух.Джоб и в самой главной группе для бухгалтеров: "Красный уголок бухгалтера". В этих группах десятки тысяч бухгалтеров в активном поиске работы.

Вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей. 

Это бесплатно.

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Маркетинг

Бизнес получил доступ к данным системы маркировки и пообещал работать «точно в срок»

Теперь предприниматели смогут получить полную информацию о статусе товаров и операциях с ними, точках продаж и средних ценах по регионам через систему маркировки «Честный знак».

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