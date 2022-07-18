НДС

При продаже товаров с НДС и без НДС для вычета надо высчитывать пропорцию

По облагаемым и не облагаемым НДС операциями надо вести раздельный учет, чтобы правильно посчитать вычет по налогу.

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С входящим НДС поступают так:

  • берут на вычет, если покупка нужна для облагаемых операций;
  • включают в стоимость товара (услуги), если они необлагаемые;
  • частично идет на вычет, частично в расходы (в пропорции), если покупка нужна как для облагаемых услуг, так и для необлагаемых.

В Минфин поступил вопрос от строительной компании, которая строит дом и продает в нем:

  • жилые квартиры без НДС;
  • нежилые помещения с НДС.

Пропорцию считают исходя из стоимости отгруженных облагаемых (или необлагаемых) товаров в общей стоимости отгруженных товаров за квартал.

Принять на вычет НДС можно в том периоде, когда поставщик выставил счет-фактуру, а покупатель принял к учету покупку.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 10.06.2022 № 03-07-11/55259.

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