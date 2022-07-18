При продаже товаров с НДС и без НДС для вычета надо высчитывать пропорцию

С входящим НДС поступают так:
- берут на вычет, если покупка нужна для облагаемых операций;
- включают в стоимость товара (услуги), если они необлагаемые;
- частично идет на вычет, частично в расходы (в пропорции), если покупка нужна как для облагаемых услуг, так и для необлагаемых.
В Минфин поступил вопрос от строительной компании, которая строит дом и продает в нем:
- жилые квартиры без НДС;
- нежилые помещения с НДС.
Пропорцию считают исходя из стоимости отгруженных облагаемых (или необлагаемых) товаров в общей стоимости отгруженных товаров за квартал.
Принять на вычет НДС можно в том периоде, когда поставщик выставил счет-фактуру, а покупатель принял к учету покупку.
Такое разъяснение Минфин дает в письме от 10.06.2022 № 03-07-11/55259.