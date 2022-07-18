Инвестдайджест. Рынок перешел к росту. Рубль будет укрепляться

📊 Индекс МосБиржи завершил неделю в плюсе, в пятницу рыноСбк прибавил 2,24% после недельного снижения. Американский рынок акций также вырос после падения на предыдущих сессиях. В центре внимания была сильная отчетность банка Citigroup.

🇷🇺 После стабилизации рубль в последний рабочий день недели укрепился на 2% до 57 за доллар. По всей видимости, укрепление рубля ускорится из-за налоговых выплат экспортерами. Сегодня рубль может закрепиться ниже 57 за доллар.

🛢 Утром баррель Brent подорожал до $103 из-за ослабления доллара. По мнению аналитиков за день сорт вырастит в цене до $105 за баррель, поскольку доллар продолжает слабеть.

💼 В конце прошлой недели доходности ОФЗ снизились ещё на 1–3 б. п. вдоль кривой. Правительство разрешило вкладывать до 50% размещённых средств ФНБ в ОФЗ.

По материалам СберИнвестиции