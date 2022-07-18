НДС

Налоговики требуют убрать из декларации вычет от контрагента, исключенного из ЕГРЮЛ через 2 года после сделки

Идет уже вторая половина 2022 года, а налоговики все еще требуют уточненки по НДС за 2019 год без счета-фактуры по плохому контрагенту.

Версия для печати

Такой историей поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Требование по поводу разрыва по НДС в компанию пришло еще в 2019 году. По словам налоговиков, поставщик сдал нулевую декларацию по НДС.

В ответ в ИФНС отправили копии документов, подтверждающих правомерность вычета.

В 2022 году нехорошего контрагента исключили из ЕГРЮЛ, после чего налоговики начали очередную кампанию против разрывов.

Теперь уже в устной форме покупателя просят добровольно убрать разрыв, пугая выездной проверкой.

Участники обсуждения советуют бухгалтеру не сдаваться, ведь сроки камеральной проверки вышли.

Как выяснилось в ходе обсуждения, подобные «просьбы» налоговиков за рамками срока предъявления претензий — обычное дело.

Вот что рассказывают коллеги:

— Нам уже года 2 звонят и присылают по ТКС списки с разрывами. С каждым разом список все короче и короче. Успешно кормлю их отписками с приложением копий документов. За 18-19 годы уже перестали слать, остался только 20-й.

Впрочем, у некоторых бухгалтеров есть печальный опыт, когда угрозы налоговиков воплотились в жизнь. Отказавшись добровольно уточниться на 4 млн рублей, фирма подверглась выездной проверке, которая обошлась дороже уточненки.

Выработайте свою тактику защиты от налоговой с помощью онлайн-курса «Налоговые проверки. Тактика защиты»

Этот масштабный онлайн-курс о налоговых проверках — выездных и камеральных, и обо всех мероприятиях налогового контроля, которые их сопровождают: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка.

Первая лекция уже здесь, скорее записывайтесь.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

Беги, «Клерк», беги

В здоровом теле - здоровый дух, подумали мы и решили не откладывать в долгий ящик возможность стать немного крепче.

Беги, «Клерк», беги
Управленческий учет

Как правильно посчитать прибыль группы компаний

Бизнес в виде группы компаний распространён в России, и не всегда это крупный бизнес. В группу могут входить, как организации, так и ИП. Чтобы рассчитать обороты и прибыль по группе, нужно составить консолидированный отчёт о финансовых результатах. Рассказываем, как это правильно сделать.

Как правильно посчитать прибыль группы компаний
Читать еще