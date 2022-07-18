Налоговики требуют убрать из декларации вычет от контрагента, исключенного из ЕГРЮЛ через 2 года после сделки

Такой историей поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Требование по поводу разрыва по НДС в компанию пришло еще в 2019 году. По словам налоговиков, поставщик сдал нулевую декларацию по НДС.

В ответ в ИФНС отправили копии документов, подтверждающих правомерность вычета.

В 2022 году нехорошего контрагента исключили из ЕГРЮЛ, после чего налоговики начали очередную кампанию против разрывов.

Теперь уже в устной форме покупателя просят добровольно убрать разрыв, пугая выездной проверкой.

Участники обсуждения советуют бухгалтеру не сдаваться, ведь сроки камеральной проверки вышли.

Как выяснилось в ходе обсуждения, подобные «просьбы» налоговиков за рамками срока предъявления претензий — обычное дело.

Вот что рассказывают коллеги:

— Нам уже года 2 звонят и присылают по ТКС списки с разрывами. С каждым разом список все короче и короче. Успешно кормлю их отписками с приложением копий документов. За 18-19 годы уже перестали слать, остался только 20-й.

Впрочем, у некоторых бухгалтеров есть печальный опыт, когда угрозы налоговиков воплотились в жизнь. Отказавшись добровольно уточниться на 4 млн рублей, фирма подверглась выездной проверке, которая обошлась дороже уточненки.