За иностранные электронные услуги российский бизнес будет платить агентский НДС

Такая норма есть в законе № 323-ФЗ от 14.07.2022.

Де-факто норма заработала еще раньше – ФНС в письме от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@ рекомендовала бизнесу платить НДС за иностранных контрагентов, а потом рассчитываться с ними с учетом уплаченного налога.

Такая же рекомендация есть в письме Минфина письме от 10.06.2022 № 03-07-08/55372.

Теперь эти рекомендации станут обязаловкой. Так уже было до 2019 года.

При этом у инофирм останется обязанность вставать на учет в ФНС. И они по-прежнему будут сами платить за электронные услуги, оказанные физлицам.

Причиной поправок в НК стали сложности с перечислением денег из-за границы в бюджет РФ. Поэтому эту обязанность переложили на наш бизнес.