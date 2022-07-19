Хотят бухгалтера-супергероя в Петербурге за 20 тысяч. Бухгалтеры в недоумении

В обязанности соискателя на эту вакансию входит проведение сверок, контроль задолженности и внесение в учетную базу корректировочных документов.
В комментариях бухгалтеры мягко удивляются:
«В Питере зарплата 20 тысяч рублей?......с учётом многозадачности, большого количества документов и контрагентов, ответственности».
Комментаторы сошлись во мнениях, что сейчас зарплаты у бухгалтеров двух столиц не очень большие, но конечно, не настолько
А если учесть Питерский МРОТ в 21500 руб., то получается, что зарплата в 20 000 руб. за полный рабочий день вызывает очень много вопросов.