Трудовые отношения

Хотят бухгалтера-супергероя в Петербурге за 20 тысяч. Бухгалтеры в недоумении

На сервисе вакансий появилась позиция бухгалтера в Северной столице. За работу в режиме многозадачности обещают от 20 до 40 тысяч.

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В обязанности соискателя на эту вакансию входит проведение сверок, контроль задолженности и внесение в учетную базу корректировочных документов.

В комментариях бухгалтеры мягко удивляются:

«В Питере зарплата 20 тысяч рублей?......с учётом многозадачности, большого количества документов и контрагентов, ответственности».

Комментаторы сошлись во мнениях, что сейчас зарплаты у бухгалтеров двух столиц не очень большие, но конечно, не настолько

А если учесть Питерский МРОТ в 21500 руб., то получается, что зарплата в 20 000 руб. за полный рабочий день вызывает очень много вопросов.

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