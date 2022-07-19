Малый и средний бизнес

Центробанк не хочет раздавать льготные кредиты всем подряд, поэтому попасть в реестр МСП будет сложно

Центробанк не хочет предоставлять кредиты на льготных условиях многим компаниям. Он готовит проект по сокращению реестра МСП. В нем останутся компании с активами и кредитной нагрузкой меньше 8 млрд. руб..

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Кроме того, ЦБ планирует ограничить общий объем кредитов с господдержкой для МСП 2 млрд руб.; исключить из реестра компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками; а также финансовых посредников, снизить долю владения с 49 до 20% и отказать в господдержке микрофинансовым организациям.

По мнению эксперта Дмитрия Шевченко сегодня многие компании относятся к МСП по формальным признакам, что позволяет им получать многомиллиардные кредиты. Это неправильно. И критерии надо менять, чтобы льготами пользовались именно небольшие предприятия, а не крупный бизнес.

Финансовые компании опасаются, что это нововведение ЦБ подкосит их бизнес, так как большинство заемщиков обслуживаются в системно значимых кредитных организациях и исключение таких заемщиков из МСП в первую очередь ударит по старым кредитам.

Да и сами небольшие банки, МФО и другие финансовые посредники беспокоятся, что их самих исключат из МСП. В таком случае «бывшие малыши» лишатся льгот по страховым взносам, что значительно увеличит административную нагрузку.

Кроме того, по экономической сути банки действительно относятся к МСП и их нужно оставить в реестре МСП, даже если их активы превышают 8 млрд руб., сказал глава Реалист-банка Владимир Эльманин.

Об этом сообщил Коммерсант.

Ранее мы уже писали, что налоговики уже начали чистку ЕГРЮЛ и закрывают фиктивные и брошенные компании и о том, что попасть в реестр МСП будет сложнее

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