Ликвидация бизнеса

Налоговики почистили ЕГРЮЛ. Закрыты фиктивные и брошенные компании

С марта по июнь в РФ закрылись 113,5 тысячи коммерческих предприятий. Это на 17,5% больше, чем в аналогичный период 2021 года. При этом открылось 78,6 тыс. новых компаний, как и в прошлом году.

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Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza на основании данных ФНС.

Налоговики исключали из ЕГРЮЛ компании:

  • в 68,7% случаев из-за недостоверных сведений, по этому признаку закрыли 78 тыс. компаний. Это были компании с признаками фиктивного бизнеса.
  • в 16,7% как недействующие юридические лица, с признаками «брошенного бизнеса». Такие компании не сдавал налоговую отчетность и не проводил операций по счетам в течение года. Из-за этих нарушений закрыли 19 тыс. компаний.

Еще в 14,5% (16,5 тыс.)  компании закрыли сами владельцы бизнеса. Из них 2,2% (2,5 тыс.) закрылись после процедуры банкротства, а 1,4% (1,6 тыс.) компаний были реорганизованы.

Компании закрываются из-за кризиса и «чистки реестра налоговыми органами от фирм-однодневок и недействующего бизнеса», пояснила статистику глава FinExpertiza Елена Трубникова.

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