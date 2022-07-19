Реальность деятельности в регионе с льготной ставкой по УСН надо доказать

Но как это доказать? Этим вопросом задалась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

ИП прописался в Мурманской области и сдал декларацию со ставкой 1%. Налоговая потребовала документально подтвердить факт ведения деятельности в регионе.

Коллеги подсказали примерный перечень документов, доказывающий розничную продажу в регионе:

договор аренды помещения;

карточка ККТ, которая зарегистрирована в Мурманской области.

Что касается оптовой торговли, то здесь с доказательствами может быть сложнее.

Сам факт аренды офиса не сильно поможет, если не будет документов об отгрузке из Мурманской области, отмечает эксперт Надежда Камышева.

Из регионального закона не ясно, каким образом определяется ведение деятельности на территории Мурманской области. Официальных разъяснений от УФНС нет. Так что тут есть широкое поле для фантазии налоговиков, сетует эксперт.

Отметим, что в большинстве субъектов нет привязки пониженной ставки к ведению деятельности в регионе. Но в Мурманске именно такие правила.

Поэтому если ИП хотел таким способом снизить свои налоги, он выбрал не тот регион.