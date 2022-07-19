Если сотрудник взял отгул за работу в выходной, он не должен терять в зарплате

Как оплачивать отгул, разъяснил Роструд.
Может быть два варианта развития событий.
1. Работник берет отгул за работу в выходной в том же месяце.
В этом случае сотрудник получит полный оклад (хотя и работал по факту на 1 рабочий день меньше) и оплату за 1 выходной день.
2. Работник берет отгул за работу в выходной в следующем месяце.
В этом случае за первый месяц он должен получить полный оклад и оплату одинарной дневной ставки (за выходной).
За второй месяц он получит оклад полностью, несмотря на то что отработает на 1 день меньше нормы.
То есть при обоих вариантах в итоге у сотрудника за выходной будет одинарная оплата и один оплачиваемый дополнительный выходной, что по деньгам равносильно двойной оплате.
Аналогичные разъяснения Роструд давал ранее в письме от 17.05.2022 № ПГ/10843-6-1.