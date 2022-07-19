Работодателям снова разрешили покупать маски, антисептики и противочумные костюмы за счет ФСС

Приказ Минтруда от 31.05.2022 № 330н внес поправки в правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний.
Речь, в частности, идет о покупке таких средств:
- одноразовые и многоразовые маски;
- бахилы;
- перчатки;
- противочумные костюмы;
- одноразовые халаты;
- дезинфицирующие салфетки;
- антисептики.
Также за счет ФСС можно будет делать тесты на COVID-19 и антитела к вирусу.
Еще одно новшество — отмена ежеквартального отчета об использовании взносов на меры по сокращению травматизма. Его надо будет сдавать только один раз — одновременно с заявлением.