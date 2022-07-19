Работодателям снова разрешили покупать маски, антисептики и противочумные костюмы за счет ФСС

Приказ Минтруда от 31.05.2022 № 330н внес поправки в правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний.

Речь, в частности, идет о покупке таких средств:

одноразовые и многоразовые маски;

бахилы;

перчатки;

противочумные костюмы;

одноразовые халаты;

дезинфицирующие салфетки;

антисептики.

Также за счет ФСС можно будет делать тесты на COVID-19 и антитела к вирусу.

Еще одно новшество — отмена ежеквартального отчета об использовании взносов на меры по сокращению травматизма. Его надо будет сдавать только один раз — одновременно с заявлением.