Взносы в ФСС

Работодателям снова разрешили покупать маски, антисептики и противочумные костюмы за счет ФСС

В 2022 году в перечень расходов на предупредительные меры по производственному травматизму будут по-прежнему входить антиковидные траты.

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Приказ Минтруда от 31.05.2022 № 330н внес поправки в правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний.

Речь, в частности, идет о покупке таких средств:

  • одноразовые и многоразовые маски;
  • бахилы;
  • перчатки;
  • противочумные костюмы;
  • одноразовые халаты;
  • дезинфицирующие салфетки;
  • антисептики.

Также за счет ФСС можно будет делать тесты на COVID-19 и антитела к вирусу.

Еще одно новшество — отмена ежеквартального отчета об использовании взносов на меры по сокращению травматизма. Его надо будет сдавать только один раз — одновременно с заявлением.

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