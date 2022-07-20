Декларация по НДС

📆 Суд разрешил сдавать декларацию по НДС заранее, когда квартал еще не закончился

По сроку сдачи декларации по НДС главное – не опоздать. Крайняя дата сдачи установлена НК. А вот начальная дата – нет. А что не запрещено, то разрешено.

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Компания 28.06.2021 сдала декларацию по НДС за 2 квартал 2021 года с заявленными в ней налоговыми вычетами. Ее не приняли. Тогда бухгалтер повторно отправил отчет 30.06.2021. В ответ от ИФНС снова поступил отказ в приеме.

В нем было указано на такие ошибки:

  • 0000000002: Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке;
  • 0100000000: Нарушение установленного порядка представления сведений;
  • 0100800016: Налоговый отчетный период, за который представляется декларация, не наступил.
Компания обжаловала этот отказ в УФНС по Московской области. Но жалобу не удовлетворили. Дело дошло до суда (№ А41-71625/2021).

Сначала суды были на стороне налоговиков, аргументируя тем, что 30.06 отчетный период еще не истек и компания пока не могла претендовать на вычет. Обязанность по сдаче декларации наступает только после окончания квартала. Сдать декларацию можно было не ранее 01.07.

Но в кассации все изменилось.

Суд встал на сторону компании (постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.06.2022).

В НК есть срок, не позднее которого надо отчитаться — 25 число. Никакого другого срока в НК нет.

В законе нет запрета на подачу налоговой декларации до истечения налогового периода.

Суд обязал ИФНС № 13 по Московской области принять у компании декларацию за 2 квартал 2021 года, сданную 30.06.2021.

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