📆 Суд разрешил сдавать декларацию по НДС заранее, когда квартал еще не закончился

Компания 28.06.2021 сдала декларацию по НДС за 2 квартал 2021 года с заявленными в ней налоговыми вычетами. Ее не приняли. Тогда бухгалтер повторно отправил отчет 30.06.2021. В ответ от ИФНС снова поступил отказ в приеме.

В нем было указано на такие ошибки:

0000000002: Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке;

0100000000: Нарушение установленного порядка представления сведений;

0100800016: Налоговый отчетный период, за который представляется декларация, не наступил.

Компания обжаловала этот отказ в УФНС по Московской области. Но жалобу не удовлетворили. Дело дошло до суда ( № А41-71625/2021 ).

Сначала суды были на стороне налоговиков, аргументируя тем, что 30.06 отчетный период еще не истек и компания пока не могла претендовать на вычет. Обязанность по сдаче декларации наступает только после окончания квартала. Сдать декларацию можно было не ранее 01.07.

Но в кассации все изменилось.

Суд встал на сторону компании (постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.06.2022).

В НК есть срок, не позднее которого надо отчитаться — 25 число. Никакого другого срока в НК нет.

В законе

Суд обязал ИФНС № 13 по Московской области принять у компании декларацию за 2 квартал 2021 года, сданную 30.06.2021.