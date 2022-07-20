Собираем мнения про онлайн-кассы. Расскажите, какой пользуетесь

В «Рейтинге компаний» на «Клерке» много тех, которые производят и продают онлайн-кассы, сопутствующее оборудование и программное обеспечение.

Что выбираете вы? Какие лучше всех работают с последними изменениями в законах?

Вот, например, из последнего: размер шрифта в чеке ККТ сейчас законом не регламентирован, но это не значит, что буквы и цифры могут настолько маленькими, что текст невозможно прочитать, считают налоговики.

Для нашего Рейтинга компаний собираем данные о лучших онлайн-кассах. Какая ваша «та самая» онлайн-касса для бизнеса?