Транспортный налог

По «залоговой» машине все равно нужно платить транспортный налог

Так как при передаче транспорта в залог собственник не меняется, то он обязан платить транспортный налог как прежде.

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ФНС еще раз напомнила владельцам автомашин о том, что список плательщиков транспортного налога определяется по данным ЕГРН, в который попадают все собственники транспортных средств.

Если машина передана в залог, то собственник не меняется.

Поэтому соглашение о залоге не освобождает от уплаты транспортного налога лиц, на которых зарегистрировано транспортное средство.
 

Такие разъяснения содержатся в письме ФНС от 13 июля 2022 г. № БС-4-21/8958@.

Ранее мы писали, что платить транспортный налог не нужно в случае гибели автомобиля  и о том, фактическая мощность ничего не имеет значения  для начисления транспортного налога, если она не совпадает с данными из документов на авто.

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