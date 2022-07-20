По «залоговой» машине все равно нужно платить транспортный налог

ФНС еще раз напомнила владельцам автомашин о том, что список плательщиков транспортного налога определяется по данным ЕГРН, в который попадают все собственники транспортных средств.



Если машина передана в залог, то собственник не меняется.

Поэтому соглашение о залоге не освобождает от уплаты транспортного налога лиц, на которых зарегистрировано транспортное средство.



Такие разъяснения содержатся в письме ФНС от 13 июля 2022 г. № БС-4-21/8958@.

Ранее мы писали, что платить транспортный налог не нужно в случае гибели автомобиля и о том, фактическая мощность ничего не имеет значения для начисления транспортного налога, если она не совпадает с данными из документов на авто.