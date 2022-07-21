Общество

Большинство сотрудников не любят свою работу, но продержаться без нее смогут только месяц

В случае потери работы «денежной подушки» большинству работников хватит на месяц, а некоторые вынуждены будут выйти на новую работу уже на следующий день.

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Это говорится в опросе центра сервиса Зарплата.ру.

Если работы не станет, продержаться без нее смогут:

  • 41% примерно на месяц;
  • 22% - 2-3 месяца;
  • 10% - 3-5 месяцев;
  • 5% протянут полгода;
  • 3% - от полугода до года;
  • 4% проживут на свои накопления от года и более.

Не проживут без работы ни дня 15% опрошенных.

Сложности на работе есть у половины респондентов (51%), практически у всех они вызваны маленькой зарплатой. Еще 14% просто не любят свою работу и хотят найти другую, а 2% получили новую специальность и хотят найти работать в этой сфере.

В поиске нового места работы находятся 24% россиян.

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