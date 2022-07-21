Большинство сотрудников не любят свою работу, но продержаться без нее смогут только месяц

Это говорится в опросе центра сервиса Зарплата.ру.
Если работы не станет, продержаться без нее смогут:
- 41% примерно на месяц;
- 22% - 2-3 месяца;
- 10% - 3-5 месяцев;
- 5% протянут полгода;
- 3% - от полугода до года;
- 4% проживут на свои накопления от года и более.
Не проживут без работы ни дня 15% опрошенных.
Сложности на работе есть у половины респондентов (51%), практически у всех они вызваны маленькой зарплатой. Еще 14% просто не любят свою работу и хотят найти другую, а 2% получили новую специальность и хотят найти работать в этой сфере.
В поиске нового места работы находятся 24% россиян.
Кстати, теперь работу можно найти прямо на «Клерке». Мы открыли раздел вакансий!