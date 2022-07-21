Ипотека

Цифровую ипотеку пока взять нельзя. Эксперимент затягивается

Его могут продлить до 31 декабря 2023 года. Также предлагают продлить сроки работы над техтребованиями и сроки открытия доступа к информационной системе «Госчейн».

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С предложением выступило Минцифры.

Срок формирования требований к информационной системе «Госчейн» сдвинули до 1 мая 2023 года. Заработать система должна к 1 декабря 2023 года.

Кабмин утвердил эксперимент по обмену данными для электронной ипотеки в 2021 году, планировалось запустить его в декабре того же года. Однако из-за сложностей с реализацией сроки сдвинули на два года.

Участники проекта Банк России, Росреестр, Минцифры и Дом.РФ. Цель эксперимента ускорить информационный обмен между Росреестром и банками. В итоге сделать цифровую ипотеку станет доступнее для заемщиков.

«Мастерчейн» - децентрализованная сеть обмена и хранения финансовой информации.

«Госчейн» - единая система межведомственного электронного взаимодействия.

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