Стоимость внутренних туров может подешеветь в два раза. Ростуризм захотел расширить программу льгот

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

В случае принятия поправок туроператоры смогут выкупать блоки мест на регулярных авиарейсах и поездах по льготным тарифам.

В рабочую группу вошли представители Росавиации, авиакомпаний и туристической отрасли.

В настоящее время льготы распространяются только на внутренние чартерные рейсы для туристов. Идея возникла из-за стопроцентной загруженности внутренних рейсов и заинтересованности в программа бизнеса и простых граждан.

Ожидается, что расширение программы льгот на регулярное авиационное и железнодорожное сообщение позволит снизить стоимость туров по России в полтора-два раза.

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