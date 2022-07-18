Льготные категории населения

Доплаты на «коммуналку» вернут льготникам после выплаты всех долгов

Депутаты предлагают возобновить выплату субсидий на оплату ЖКХ для собственников, которые вернули долги по ЖКХ. Сейчас это невозможно.

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Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

С 1 января 2022 года льготники не имеют право на доплаты от государства, если они имели долги, и это установил суд. Даже в случае погашения задолженности возобновить дотации нельзя.

Депутаты, авторы инициативы, указывают, что закон принимался без учета жизненных обстоятельств, которые могли привести к долгам, а также намерения собственника от этих долгов избавится.  

В случае принятия документа льготы смогут получать должники, которые погасили все долги по оплате ЖКХ за более чем три последних года.

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