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Через Госуслуги станет проще подать заявление на льготы и выплаты

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Рубрика Общество. Люди. События
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Человеку автоматически будет направляться информация о всех льготах, которые он может оформить, через Госуслуги. Причем с перечнем необходимых документов.

Об этом рассказала пресс-служба Минэкономразвития.

«Теперь для того, чтобы получить все полагающиеся гражданину меры социальной поддержки, больше не нужно тратить время на самостоятельное изучение всего перечня имеющихся государственных услуг и сверять, может ли он на них претендовать. Теперь при регламентации госуслуг будут использованы инновационные инструменты, среди которых профилирование заявителя», — рассказали в Минэке.

Цитата по «ТАСС».

Если у человека полностью заполнен личный профиль в Госуслугах, то портал автоматически укажет, какой пакет документов нужен для оформления льготы или субсидии.

До 1 января 2023 года в новом формате можно будет получить только федеральные льготы (около 600). А к 2024 — региональные и муниципальные.

О нововведениях на Госуслугах писали на «Клерке»:

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