Инвестиции

Инвестдайджест. Российский рынок снижается, но рубль пытается восстановиться

Утвержденные санкции Евросоюза привели к снижению на торгах в Москве, рубль реагирует на решение ЦБ РФ о валютных сделках с некоторыми странами.

Версия для печати

📊 По итогам торгов четверга индекс МосБиржи потерял 1,04%. На снижение повлияло решение Евросоюза по утверждению нового пакета санкций, в который вошли запрет на импорт золота из России, а также некоторое расширение ограничений для Сбера.

🇷🇺 Вчера рубль ослаб на 3% до 56,65 за доллар, а в течение дня отступал на 7% до 59 за доллар. Банк России разрешил банкам из «недружественных» стран заключать на российском рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую. В пятницу рубль может восстановиться до 55–56 за доллар.

🛢 Котировки Brent восстанавливаются утром до $105,6 за баррель, а в течение дня могут приблизиться к отметке $107,5 за баррель.

💼 В среду Росстат снова сообщил о недельной дефляции. Реагируя на эту статистику, доходности краткосрочных ОФЗ вчера упали на 20–40 б. п., среднесрочных — на 20 б. п., долгосрочных — на 10 б. п.

По материалам СберИнвестиции

ВНИМАНИЕ !

Хотите разобраться в кадровом учете?

Наши эксперты подготовили для вас коллекцию по «Кадровому учету», в которую включили:
💯 5 онлайн курсов;
📹 16 вебинаров;
🎓 Неограниченное количество консультаций топовых экспертов в кадровом учете.

Обычная цена 74 320 ₽

Стоимость сегодня 8 000 ₽!

Ваша экономия составит 66 320 ₽

Время акции ограничено, успейте оставить заявку сегодня!

Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С

Казалось бы, что может быть проще? Надо только в разделе «Администрирование» галочку «Учет запасов по складам» включить! Но нет! Всё «веселье» начинается, когда понимаешь, что уже несколько кварталов, а то и лет учет ведется без складов, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 «Материалы» и 41 «Товары» накопилось огромное количество ТМЦ, и чтобы появилось субконто «Склад» необходимо вернуться в прошлые периоды и перепровести документы. Неужели нет другого выхода? Конечно, есть!

Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С
Электронные подписи

Метка доверенного времени в электронной подписи. Почему она так важна

Вы подписываете документ ЭП и уверены, что зафиксировали дату и время подписания? Не совсем так. Дату и время электронная подпись по умолчанию не подтверждает, проставляются дата и время с вашего рабочего места. Эти данные легко подвергнуть сомнению и оспорить. Подтвердить точное время подписания может только служба штампов времени.

Метка доверенного времени в электронной подписи. Почему она так важна

Повышение квалификации

Общество

Стоимость внутренних туров может подешеветь в два раза. Ростуризм захотел расширить программу льгот

Ведомство планирует распространить льготы туристических рейсов на регулярные авиарейсы и поезда. Решение правительства по этой инициативе может появиться в течение месяца.

Мероприятия

Разместить
Отпуска

Отпуск — 2022. Надо ли отпускать в отпуск не по графику, отстранение от работы из-за короновируса и другие актуальные разъяснения

Близится середина лета — желанный период отпуска для многих специалистов. Вопросов, связанных с предоставлением и оформлением отпусков, много.

Отпуск — 2022. Надо ли отпускать в отпуск не по графику, отстранение от работы из-за короновируса и другие актуальные разъяснения
Читать еще