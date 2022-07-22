Инвестдайджест. Российский рынок снижается, но рубль пытается восстановиться

📊 По итогам торгов четверга индекс МосБиржи потерял 1,04%. На снижение повлияло решение Евросоюза по утверждению нового пакета санкций, в который вошли запрет на импорт золота из России, а также некоторое расширение ограничений для Сбера.

🇷🇺 Вчера рубль ослаб на 3% до 56,65 за доллар, а в течение дня отступал на 7% до 59 за доллар. Банк России разрешил банкам из «недружественных» стран заключать на российском рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую. В пятницу рубль может восстановиться до 55–56 за доллар.

🛢 Котировки Brent восстанавливаются утром до $105,6 за баррель, а в течение дня могут приблизиться к отметке $107,5 за баррель.

💼 В среду Росстат снова сообщил о недельной дефляции. Реагируя на эту статистику, доходности краткосрочных ОФЗ вчера упали на 20–40 б. п., среднесрочных — на 20 б. п., долгосрочных — на 10 б. п.

По материалам СберИнвестиции