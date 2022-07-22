ЦБ намерен продлить ограничение на выдачу наличной валюты

Снять со своего валютного счета наличными можно не более 10 тыс. долларов, остальное — в рублях.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в сентябре ЦБ будет вынужден продлить эту меру.

ЦБ не видит предпосылок к тому, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится в ближайшем будущем, передает «РИА Новости».

Причина — решения недружественных стран о запрете ввоза в России наличной валюты.

Кстати, банки ввели плату за обслуживание валютных счетов.

В том числе и из-за этого интерес россиян к таким накоплениям падает.