Валютный счет

Россияне закрывают валютные счета. Центробанк не беспокоится

Россияне избавляются от валютных депозитов, доля которых активно двигается к историческому минимуму 2007 года.

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Интерес россиян к накоплениям в валюте слабеет из-за введения банками комиссий за обслуживание таких счетов.

Так в мае их доля в российских банках составила 14% от всех вкладов. Для сравнения в апреле их было 15,2%, говорится в обзоре ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Доля валюты в розничном депозитном портфеле равна сейчас 12,9%.

Аналитики ЦБ, однако, не видят в этом ничего плохого, поскольку ожидают притока рублевых средств на банковские вклады в ближайшие месяцы.

Россияне будут копить, но в рублях, из-за комиссий по валютным вкладам, которые активно вводят банки, интерес к валютным счетам будет ограничен, уверен регулятор.

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