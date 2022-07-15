Россияне закрывают валютные счета. Центробанк не беспокоится

Интерес россиян к накоплениям в валюте слабеет из-за введения банками комиссий за обслуживание таких счетов.

Так в мае их доля в российских банках составила 14% от всех вкладов. Для сравнения в апреле их было 15,2%, говорится в обзоре ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Доля валюты в розничном депозитном портфеле равна сейчас 12,9%.

Аналитики ЦБ, однако, не видят в этом ничего плохого, поскольку ожидают притока рублевых средств на банковские вклады в ближайшие месяцы.

Россияне будут копить, но в рублях, из-за комиссий по валютным вкладам, которые активно вводят банки, интерес к валютным счетам будет ограничен, уверен регулятор.

Это интересно:

Банки вводят комиссии по валютным счетам и обвиняют в этом клиентов

Тинькофф Банк больше не будет принимать вклады в валюте

Некоторые крупные банки больше не открывают валютные вклады