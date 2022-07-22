Уход брендов – не проблема. Заменим своим, считают в ЦБ

Но системной проблемы в этом нет, поскольку на рынок придут аналоги, способные полностью удовлетворить спрос россиян во всех потребительских нишах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Так она прокомментировала возможный дефицит некоторых потребительских товаров, передает «РИА Новости»

«Этот процесс будет продолжаться, но какой-то системной проблемы мы сейчас не видим здесь», - сказала она.

Она также заявила, что С 9 марта по 9 сентября действует временный порядок операций с наличной валютой. После 9 сентября отмены не будет, ограничения продлят.