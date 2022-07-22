С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Но не более 354 рублей

Размер прибавки у каждого свой. Это зависит от размера зарплаты. Взносы с нее ПФР пересчитывает в баллы, потом умножает эти баллы на их стоимость и получается размер доплаты.

Но есть ряд нюансов. Во-первых, какой бы высокой не была зарплата, для работающих пенсионеров есть потолок по баллам – больше 3 не дадут.

Во-вторых, стоимость балла не у всех будет современная (118,09 руб.). Стоимость замораживают в момент выхода на пенсию (или увольнения пенсионера).

Если человек вышел на пенсию в 2015 году и с тех пор работает, стоимость балла для него будет на уровне 2015 года – 71,41 руб.

Таким образом, максимальная прибавка к пенсии с 1 августа – 3 х 118,09 = 357,27 руб.

О том, как зарплату переводят в баллы, а баллы в рубли, и других нюансах перерасчета пенсии работающих пенсионеров читайте в нашем материале «С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет пенсия. Рассказываем, на сколько».