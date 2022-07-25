Компании на ОСНО платят налог с неполученного дохода по еврооблигациям. Но это скоро изменят

Дело в том, что по методу начисления доход от процентов по долговым обязательствам начисляют в последний день каждого месяца, независимо от даты фактического поступления денег. Такая норма заложена в статье 328 НК.

Основание для начисления процентов по долговым обязательствам для целей налога на прибыль — это действующее долговое обязательство и его условия.

Но сейчас права держателей еврооблигаций нарушаются. Бизнес не получает проценты, но продолжает начислять их и платить с них налог на прибыль.

Минфин в письме от 19.05.2022 № 03-03-06/1/46111 сообщает, что готов проект с поправками в НК, который вводит временный порядок налогового учета доходов по еврооблигациям.