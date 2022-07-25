Смягчения наказаний для бизнеса за некоторые нарушения вступили в силу

Согласно документу: минимальный штраф получат предприниматель или юрлицо, добровольно возместившие вред;

за первичное нарушение штраф платить не нужно, будет только предупреждение;

до полугода можно получить отсрочку по некоторым административным наказаниям, ранее срок составлял месяц;

расширен перечень случаев, когда можно заплатить штраф в 50% за 20 дней.

Кроме того, закон устанавливает административную ответственность, если уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионах мешали работать. Также представители бизнеса имеют право стать защитниками по административному нарушению в предпринимательской деятельности.

ФАС теперь может заводить дела об административных нарушениях без проведения проверок, если в материалах, поступивших в ведомство, достаточно данных о самом нарушении.

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