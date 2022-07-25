Инвестдайджест. На Мосбирже рост после снижения ставки, рубль еще не определился

📊 Индекс МосБиржи завершил неделю ростом на 2,1%. Рынок поддержало решение ЦБ снизить ставку сразу на 150 б. п. до — 8%. Наиболее заметно дорожали акции банков, а также нефтяных компаний.

🇷🇺 В пятницу рубль слабел до 58,6 за доллар, но к вечеру сумел восстановиться до 57. Инвесторы ожидают параметры нового бюджетного правила. Если 25 июля не объявят о начале покупок валюты, то рубль продолжит укрепляться до 56 за доллар. Если же покупки валюты по новому бюджетному правилу начнутся с августа, то рубль, по прогнозу, ослабнет до 60 за доллар.

🛢 Сегодня утром котировки Brent торгуется у отметки $102 за баррель: инвесторы опасаются замедления роста спроса на нефть. Сегодня цена на сорт может составить до $101,5 за баррель.

💼 После неожиданного решения ЦБ доходности ОФЗ в пятницу опустились в среднем на 25–30 б. п., а наиболее короткие выпуски потеряли в доходности ещё больше.

По материалам СберИнвестиций