Декларация по НДС

Если компанию открыли в конце июня, декларацию по НДС за 2 квартал она не сдает

Если открыть фирму менее чем за 10 дней до конца квартала, то первый отчетный период будет со дня открытия до конца следующего квартала (ст. 55 НК). Но из-за этого могут быть проблемы у покупателей.

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Этот вопрос обсуждают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Организация 30.06.22 приобрела услугу у контрагента, который был создан 29.06.22.

В этом случае и новый ИП, и новая организация сдают свою первую декларацию за период с 29.06.22 по 30.09.22.

В итоге поставщик пока декларацию по НДС сдавать не будет, а покупатель хотел бы заявить НДС-вычет по счету-фактуре от нового контрагента.

Мнения коллег разделились. Одни советуют не рисковать и принять вычет в 3 квартале, когда контрагент сдаст декларацию, чтобы не было разрывов по НДС.

Вот что пишут:

— Если есть простой путь, не идите по сложному. Затраты на объяснения с налоговой будут гораздо больше потерь от трехмесячной заморозки суммы вычета.

Другие считают, что надо действовать смело и заявлять вычет сейчас, раз счет-фактура датирована 2 кварталом.

А как бы вы поступили в такой ситуации?

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