Если компанию открыли в конце июня, декларацию по НДС за 2 квартал она не сдает

Этот вопрос обсуждают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Организация 30.06.22 приобрела услугу у контрагента, который был создан 29.06.22.

В этом случае и новый ИП, и новая организация сдают свою первую декларацию за период с 29.06.22 по 30.09.22.

В итоге поставщик пока декларацию по НДС сдавать не будет, а покупатель хотел бы заявить НДС-вычет по счету-фактуре от нового контрагента.

Мнения коллег разделились. Одни советуют не рисковать и принять вычет в 3 квартале, когда контрагент сдаст декларацию, чтобы не было разрывов по НДС.

Вот что пишут:

— Если есть простой путь, не идите по сложному. Затраты на объяснения с налоговой будут гораздо больше потерь от трехмесячной заморозки суммы вычета.

Другие считают, что надо действовать смело и заявлять вычет сейчас, раз счет-фактура датирована 2 кварталом.

А как бы вы поступили в такой ситуации?