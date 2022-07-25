Параллельный импорт заставляет россиян печатать вслепую. В страну поставляют ноутбуки с клавиатурой без кириллицы

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

У пользователей есть два выхода из ситуации:

овладевать методом слепого набора, выучив на память раскладу;

покупать наклейки на клавиши.

Такие ноутбуки производили не для России, поэтому нет и привычной опции. Встретить такую технику можно, как у крупных ретейлеров, так и у мелких китайских компаний.

Нанести гравировку с русскими буквами можно, стоит услуга до 2 тысяч рублей. Но изменения автоматически приведут к окончанию гарантии производителя, рассказали в Минпромторге.

Нехваткой техники с русской раскладкой озадачены и в правительстве, — это влияет на исполнение госконтрактов. Также потребуются дополнительные средства, чтобы докупить клавиатуры с русской раскладкой.

Ретейлеры со своей стороны прорабатывают несколько вариантов:

нанесение гравировки на устройства до продажи;

бесплатное нанесение раскладки после продажи по договоренности с производителем;

поставка наклеек с русскими буквами в комплекте.

А пока спрос на лазерную гравировку в России уже вырос в полтора-два раза, рассказал управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов.

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