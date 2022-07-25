Параллельный импорт заставляет россиян печатать вслепую. В страну поставляют ноутбуки с клавиатурой без кириллицы

Об этом сообщает «Коммерсантъ».
У пользователей есть два выхода из ситуации:
- овладевать методом слепого набора, выучив на память раскладу;
- покупать наклейки на клавиши.
Такие ноутбуки производили не для России, поэтому нет и привычной опции. Встретить такую технику можно, как у крупных ретейлеров, так и у мелких китайских компаний.
Нанести гравировку с русскими буквами можно, стоит услуга до 2 тысяч рублей. Но изменения автоматически приведут к окончанию гарантии производителя, рассказали в Минпромторге.
Нехваткой техники с русской раскладкой озадачены и в правительстве, — это влияет на исполнение госконтрактов. Также потребуются дополнительные средства, чтобы докупить клавиатуры с русской раскладкой.
Ретейлеры со своей стороны прорабатывают несколько вариантов:
- нанесение гравировки на устройства до продажи;
- бесплатное нанесение раскладки после продажи по договоренности с производителем;
- поставка наклеек с русскими буквами в комплекте.
А пока спрос на лазерную гравировку в России уже вырос в полтора-два раза, рассказал управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов.
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