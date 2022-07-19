Продавцы выдадут гарантии при покупке «серой» техники. Вместо ремонта предлагают замену

Об этом сообщают «Известия».

Гарантии на «серую технику» собираются выдавать, входящие в ассоциацию сети «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», а также «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon, DNS.

Срок гарантии составит 12 месяцев. Получить ее можно при покупке сложной электроники, - смартфонов, компьютеров, ноутбуков. Также гарантийный ремонт положен при покупке бытовой техники.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, иностранные производители сняли с себя все обязательства по гарантийному обслуживанию, и продавцы взяли ее на себя, чтобы сохранить сервис для людей.

Для обеспечения гарантии ассоциация будет держать запасную технику и устройства, которыми при необходимости заменят товар низкого качества. О ремонте речи не идет из-за сложности с запасными частями и деталями.

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