Налоговики изъяли документы в компании отца в рамках выездной проверки в компании сына. Суд сказал, что это законно

Суды встали на сторону компании. Но Верховный суд сказал обратное — действия налоговиков законны (дело № А40-117986/2021).

Вообще-то налоговая проверка была в другой компании (ООО «Спектр»), но изъяли документы у ООО «Ле-Интеграция».

Дело в том, что руководители этих двух компаний — отец и сын.

То есть, налоговики пришли в фирму отца, потому что их интересовали документы сына.

Эти две фирмы сдавали отчеты с одного IP-адреса, имели одних и тех же сотрудников. У них совпадают виды деятельности, одинаковые поставщиков и покупателей

В итоге налоговики нашли, что искали: счета-фактуры, ЭЦП, печати, договоры и иные документы ООО «Спектр».

А раз так, изъятие было не напрасным, решил Верховный суд (постановление от 29.06.22).

Само по себе проведение выемки у иного лица, чем проверяемый налогоплательщик не служит основанием считать права этого лица нарушенными, говорится в решении.