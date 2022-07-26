Пособия малоимущим и субсидии по квартплате будут переводить только на карту «Мир»

Опубликовано постановление правительства от 23.07.2022 № 1317.
В перечень включили
- пособия малоимущим по закону «О государственной социальной помощи»;
- субсидии на оплату коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от дохода семьи;
- компенсацию расходов на оплату жилья и ЖКУ педагогам в сельской местности, членам семей погибших военнослужащих и другим категориям граждан;
- ежегодную выплату почетным донорам.
В кабмине заявили, что эта мера позволит людям получить положенные выплаты без сбоев и задержек.
Норма заработает через 3 месяца.
Сейчас на карты «Мир» идут пенсии, зарплаты бюджетникам, пособия для безработных, детские выплаты.
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