УСН

💎😰 Продажу ювелирки с 2023 года переводят на ОСНО

С 2023 года не будет возможности применять УСН у компаний и ИП, которые производят ювелирные изделия или продают их в розницу или оптом.

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Такая поправка в НК внесена Федеральным законом от 09.03.2022 № 47-ФЗ.

Таким образом, ювелирный бизнес на УСН со следующего года перейдет на ОСНО.

Кстати, в службе бизнес-омбудсмена выступили против такой поправки.

Борис Титов направил обращения в Госдуму и правительство.

Бизнес-защитник Приморского края Марина Шемилина предложила варианты решения проблемы.

1. Вернуть все на круги своя, сохранив для малого и среднего бизнеса возможность работать на УСН.

2. Сделать отсрочку на год для разработки иной упрощенной налоговой системы без общего режима и НДС.

3. Если все же закон вступит в силу с 1 января 2023 года, то разрешить в зачет расходов принимать расходы прошлых периодов и брать на вычет прошлогодний НДС.

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