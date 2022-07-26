💎😰 Продажу ювелирки с 2023 года переводят на ОСНО

Такая поправка в НК внесена Федеральным законом от 09.03.2022 № 47-ФЗ.
Таким образом, ювелирный бизнес на УСН со следующего года перейдет на ОСНО.
Кстати, в службе бизнес-омбудсмена выступили против такой поправки.
Борис Титов направил обращения в Госдуму и правительство.
Бизнес-защитник Приморского края Марина Шемилина предложила варианты решения проблемы.
1. Вернуть все на круги своя, сохранив для малого и среднего бизнеса возможность работать на УСН.
2. Сделать отсрочку на год для разработки иной упрощенной налоговой системы без общего режима и НДС.
3. Если все же закон вступит в силу с 1 января 2023 года, то разрешить в зачет расходов принимать расходы прошлых периодов и брать на вычет прошлогодний НДС.