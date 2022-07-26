Будут давать стандартный вычет на взрослых недееспособных детей

Такую поправку в НК подготовил Минфин в рамках реализации положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2022 — 2024 годы.
Добавим, что за ребенка-инвалида дают два вычета:
1) «инвалидный» 12 000 руб.;
2) обычный 1 400 руб., если ребенок первый или второй или 3 000 руб., если ребенок третий.
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