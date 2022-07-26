Стандартный вычет

Будут давать стандартный вычет на взрослых недееспособных детей

Сейчас стандартный налоговый вычет дают родителям на детей до 18 лет или до 24 лет, если они студенты. Это ограничение по возрасту уберут для детей и подопечных, которые признаны недееспособными.

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Такую поправку в НК подготовил Минфин в рамках реализации положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2022 — 2024 годы.

Добавим, что за ребенка-инвалида дают два вычета:

1) «инвалидный» 12 000 руб.;

2) обычный 1 400 руб., если ребенок первый или второй или 3 000 руб., если ребенок третий.

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